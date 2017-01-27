Сегодня наступит Новый год по восточному календарю

В ночь с 27 на 28 января наступает китайский Новый год Красного Петуха

У нового года по восточному календарю нет постоянной даты и он отмечается каждый год в разное время - год Огненного Петуха начинается 28 января, ровно в 2 часа и 8 минут ночи по киевскому времени.

Каждый год соответствует определенному животному. Начинается 12-ти летний цикл с года Крысы, затем приходит год Быка, далее — Тигра, Кролика, Дракона, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха, Собаки и Кабана.



Наряду с этим, каждый год соответствует определенному первоэлементу (или стихии). Их пять, и они идут поочередно друг за другом: Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода.



Помимо этого, существует также деление на цвета: синий, красный, желтый, белый, черный. Именно в такой последовательности они идут по годам друг за другом.

Китайский календарь использует шестидесятилетний цикл, который начинается годом Деревянной Крысы, а заканчивается Водяной Свиньей. Этот цикл начался 2 февраля 1984 года и закончится 29 января 2044 года. Традиционно китайцы отмечают его 15 дней с фейерверками, запуском фонариков и подарками.

Детям и родственникам на Новый год дарят деньги в красных конвертах.