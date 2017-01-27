В Украину пытались провезти почти 100 тонн зараженных бананов

В Одесской области обнаружили груз бананов в 91,922 тонн, зараженных средиземноморской плодовой мухой
Об этом сообщает Главное управлении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Зараженный груз был обнаружен обнаружили во время проведения фитосанитарного контроля в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта.
Опасным вредителем, который может существенно испортить внешний вид и вкус фруктов, был заражен груз бананов общим весом 91,922 тонн. Партия фруктов поступила в Украину из Эквадора и Коста-Рики.
Также плодовая муха была обнаружена в грузе цитрусовых. Вредителем поражены 72,6 тонны мандаринов и 23,7 тонны грейпфрутов. Страну происхождения этих фруктов в службе не уточнили. Зараженные грузы задержаны, в отношении них будут приняты соответствующие фитосанитарные меры.
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