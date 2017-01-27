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общество

Выяснилось, сколько стоит оружие на черном рынке

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Названы цены на оружие на черном рынке

Чаше всего оружие «сплавляют» в районах, близко расположенных к зоне АТО

С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. До начала конфликта на Донбассе в Украине насчитывалось около 3 млн единиц незаконных «огнестрелов». Официальной статистики в данный момент нет, отмечается, что сейчас этот показатель мог вырасти до 5 млн единиц.

В прошлом году полиция Донетчины изъяли 176 единиц «огнестрелов», то гранатометов - 260, а гранат - почти 3 тыс. 

«Украина окончательно превратилась в черный рынок нелегального оружия номер один в Европе ... В стране, которая ведет боевые действия, вооружение найдется без проблем», - сообщил председатель «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин. 

По его словам, автомат Калашникова можно приобрести меньше, чем за тысячу долларов.

Отмечается, что правоохранители знают о неофициальных цены на «черном рынке». 

На черном рынке стандартный автомат Калашникова АК-74 продать по 7-8 тыс. грн, его модернизированную версию АКС74У (со складным прикладом, что облегчает транспортировку) - по 15 тыс. грн, «черная цена» пистолетов ПМ и ТТ - от 5 до 10 тыс. грн, гранат - от 400 до 600 грн. 

В регионах подальше от зоны АТО цены растут

По словам волонтера Сергей Хлебосолов из Старобельска, который вел проект анонимной сдачи оружия за вознаграждение, люди соглашались тайно отдавать гранаты и мины по 500 грн за штуку. А вот огнестрельное оружие объявленной вознаграждение в 5 тыс. грн так никто и не сдал - волонтерам передали, что это слишком дешево. 

Как отметил Сергей Хлебосолов, серьезной проблемой стало то, что общество уже не осознает всю опасность: «Люди привыкли, что вокруг полно оружия, инстинкты самосохранения немного притупились».

Сообщается, что в столице за последний месячник люди сдали 17 единиц армейской нарезного оружия, и 218 других «огнестрелов», а также 4 мины и 8 гранат. 

Как сообщали «Комментарии», в 2014 году в Верховной Раде были зарегистрированы два таких законопроекта, однако ни один из них так и не рассматривался в сессионном зале.

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Источник: «Би-Би-Си»,

Теги: АТО, оружие, черный рынок, нелегальное оружие

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