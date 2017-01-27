Польские студенты учат русский по клипам «Ленинграда»

После просмотра клипа российской группы, студенты должны были ответить на вопросы

В польском городе Сувалки студентам Технического колледжа выдали домашнее задание по русскому языку, в котором нужно было ответить на вопрос исходят из клипа группы «Ленинград».

Студентам нужно было записать стоимость товаров, которые появляются в кадре.

Как сообщали ранее «Комментарии», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение концентрату «Боярышник», от которого в Иркутске умерли 77 человек.

Скандальное сочинение с ненормативной лексикой музыкант выложил в своем Instagram.