Польские студенты учат русский по клипам «Ленинграда»

После просмотра клипа российской группы, студенты должны были ответить на вопросы
В польском городе Сувалки студентам Технического колледжа выдали домашнее задание по русскому языку, в котором нужно было ответить на вопрос исходят из клипа группы «Ленинград».
Студентам нужно было записать стоимость товаров, которые появляются в кадре.
Как сообщали ранее «Комментарии», лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение концентрату «Боярышник», от которого в Иркутске умерли 77 человек.
Скандальное сочинение с ненормативной лексикой музыкант выложил в своем Instagram.
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Теги: Ленинград, русский язык, студенты, Шнуров
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