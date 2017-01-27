Ле Пен позвали в гости в Крым

Оккупационные власти отправили приглашение французскому политику посетить полуостров
Глава так называемого крымского парламента Владимир Константинов заявил, что они направили приглашение кандидату в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен посетить полуостров, передает РИА Новости.
«Мы отправили приглашение Марин Ле Пен посетить Крым, потому что ее позиция по Крыму четкая и понятная. Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять», – сказал он.
По мнению Константинова, многие западные политики воспринимают ситуацию вокруг Крыма, не пытаясь разобраться в происходящем.
«(Визит) будет важен для нас, мы надеемся на это. Вероятнее всего, это возможно в преддверии выборов во Франции», – подчеркнул глава парламента республики.
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Теги: Крым, Ле Пен, политик, приглашение, Франция
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