На Киевщине произошло массовое отравление детей

Под Киевом в детском саду и школе произошло массовое отравление детей

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

«В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и двое взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 «Созвездие» отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах», - написал он на своей странице в Facebbok.

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