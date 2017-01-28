В Украине с пугающей скоростью сокращается число детей

За годы независимости в Украине численность детского населения сократилась вдвое

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

«Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн», - сказал он.

По его словам, наша страна занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.

Также он отметил, что практически 106 тысяч детей, иди в процентном соотношении 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, и всего лишь 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.

Кроме того, он привел пугающую статистик: каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку. Минимум 600 тыс. детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, «стоят в очереди» на попадание в интернатные учреждения.