В Украине с пугающей скоростью сокращается число детей

За годы независимости в Украине численность детского населения сократилась вдвое
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
«Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в 2 раза и сегодня составляет 7,6 млн», - сказал он.
По его словам, наша страна занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.
Также он отметил, что практически 106 тысяч детей, иди в процентном соотношении 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, и всего лишь 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.
Кроме того, он привел пугающую статистик: каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку. Минимум 600 тыс. детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, «стоят в очереди» на попадание в интернатные учреждения.
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Источник: «УкрИнформ»,
Теги: дети, рождаемость, статистика, Украина
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