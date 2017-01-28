На Закарпатье из гранатомета обстреляли дом экс-главы МВД

После обстрела в доме начался масштабный пожар

В Закарпатской области дом экс-главы управления МВД Василия Варцабы был обстрелян из гранатомета

Благодаря оперативным действиям, пожар удалось быстро локализовать. Однако при тушении возникли определённые сложности: не было гидрантов и достаточных источников воды. Для локализации возгорания были привлечены коммунальные службы.

В полиции подтвердили, что обстрел здания чиновника велся из гранатомета, на месте нашли его остатки. По информации правоохранителей, в результате обстрела и пожара пострадали соседние дома, в которых были выбиты окна. Пострадавших в результате происшествия нет.

Выстрел был направлен в сторону одной из комнат на втором этаже дома, в которой момент инцидента находились супруги Вацраб. Они не пострадали.

Как сообщали «Комментарии», Варцаба возглавлял милицию Закарпатской области в 2003-2004 и 2012-2014 годах. После Революции Достоинства с занимаемой должности был уволен действующим главой МВД Арсеном Аваковым.