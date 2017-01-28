В 10 областях Украины на дорогах критическая ситуация (ИНФОГРАФИКА)

За минувшие сутки в авариях погибли 7 человек, травмированы - 68
В Украине в десяти регионах ситуация с аварийностью на дорогах оценивается как критическая.
Кроме того, в четырех областях зафиксирован высокий уровень аварийности, сообщили в Нацполиции.
Сегодня был зафиксирован рост количества ДТП на 50% и более в 10 областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской.
Также, высокий уровень аварийности зафиксирован в Ровенской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.
«За минувшие сутки в ДТП погибли 7, травмированы - 68 человек», - отметили в полиции.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Комментарии»,
Теги: аварийность, авто, дорога, зима, трасса
Последние новости
|
15:23
|
15:15
|
14:56
|
14:53
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0