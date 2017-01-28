В 10 областях Украины на дорогах критическая ситуация (ИНФОГРАФИКА)

За минувшие сутки в авариях погибли 7 человек, травмированы - 68

В Украине в десяти регионах ситуация с аварийностью на дорогах оценивается как критическая.

Кроме того, в четырех областях зафиксирован высокий уровень аварийности, сообщили в Нацполиции.

Сегодня был зафиксирован рост количества ДТП на 50% и более в 10 областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской.

Также, высокий уровень аварийности зафиксирован в Ровенской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

«За минувшие сутки в ДТП погибли 7, травмированы - 68 человек», - отметили в полиции.