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общество

В 10 областях Украины на дорогах критическая ситуация (ИНФОГРАФИКА)

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На дорогах Украины повышенная аварийность

За минувшие сутки в авариях погибли 7 человек, травмированы - 68 

В Украине в десяти регионах ситуация с аварийностью на дорогах оценивается как критическая. 

Кроме того, в четырех областях зафиксирован высокий уровень аварийности, сообщили в Нацполиции.

 

Сегодня был зафиксирован рост количества ДТП на 50% и более в 10 областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской. 

Также, высокий уровень аварийности зафиксирован в Ровенской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях. 

«За минувшие сутки в ДТП погибли 7, травмированы - 68 человек», - отметили в полиции.

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Источник: «Комментарии»,

Теги: аварийность, авто, дорога, зима, трасса

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