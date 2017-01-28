Интересные факты из прошлого: каким был первый штраф за превышение скорости

Ровно 121 год назад был выписан первый штраф за превышение скорости

28 января 1896 года в Лондоне Уолтер Арнольд разогнался до 13 км / ч в то время, как разрешенная скорость составляла 3,2 км / ч.

Полицейским пришлось догонять правонарушителя на велосипеде, и в результате водитель получил штраф на один шиллинг (1/20 фунта стерлингов).

Через три года после этого случая в США было зафиксировано также нарушение правил дорожного движения. Так в 1899 году таксист Джейкоб Джерман ехал в своем авто по Лексингтон-авеню на Манхэттене со скоростью 19 км / ч. Такая Его также поймали полицейские на велосипедах и доставили лихача в полицейский участок.

Однако выписали тогда официальный штраф - не известно.

Первый задокументированный штраф в США дали Гарри Майерсу в 1904 году. Он гнал по городу Дейтон, штат Огайо, со скоростью 20 км / ч. Подробности архивы не сохранены.

Самым дорогим в истории превышением скорости отличился 37-летний швед в 2010 году. За рулем своего спортивного автомобиля Mercedes-Benz SLS стоимостью в $ 250 тыс. Он мчался по дороге между Берном и Лозанной, что в Швейцарии, со скоростью 300 км / ч, в 2,5 раза превысив установленный лимит. Его «наградили» штрафом в размере $ 1 млн, поскольку в Швейцарии штраф за превышение скорости рассчитывается согласно доходам правонарушителя.

А скорость 80 км / ч привела к 170 тыс. евро штрафа. В 2004 году финн ехал по Хельсинки в Финляндии в месте, где лимит скорости был 40 км / ч.