Украинка приютила у себя почти полтысячи летучих мышей

Запорожская зоозащитница Олеся Кулик в квартире держит 400 летучих мышей
«Летучих мышей было очень много. Их с балкона перегружали в коробки ведрами. Некоторые из них погибли, 400 удалось спасти. Сейчас эта «шуршащая» гвардия находится у меня дома и радует своими шуршиками. Они пищат, шуршат и скребутся», - говорится в сообщении.
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Теги: летучая мышь, приют, Украина
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