Украинка приютила у себя почти полтысячи летучих мышей

Запорожская зоозащитница Олеся Кулик в квартире держит 400 летучих мышей

«Летучих мышей было очень много. Их с балкона перегружали в коробки ведрами. Некоторые из них погибли, 400 удалось спасти. Сейчас эта «шуршащая» гвардия находится у меня дома и радует своими шуршиками. Они пищат, шуршат и скребутся», - говорится в сообщении.