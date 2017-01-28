Коровы «рассыпались» по трассе

В Сумской области перевернулся грузовик, перевозивший 37 коров на мясокомбинат в город Казатин Винницкой области.

ДТП произошло вблизи села Правдюки 27 января. По предварительной информации, 28-летний водитель грузовика уснул за рулем, вследствие чего автомобиль слетел в кювет и перевернулся на правый бок.

«Водитель при этом не пострадал, поэтому об открытии уголовного производства речь пока не идет. Что касается живого груза, то семь коров погибли», - сообщили в полиции.

Из-за аварии на трассе Киев-Сумы-Юнаковка образовался почти полуторакилометровый затор.