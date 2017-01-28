Воры ограбили известную украинскую оперную певицу

В столице Украины неизвестные совершили нападение на украинскую оперную певицу и народную артистку Наталью Шелепницкую.

Инцидент произошел 27 января возле станции метро «Осокорки», колесо автомобиля певицы подрезали возле торгового центра «Аркадия», в результате чего она была вынуждена остановиться на обочине возле заправки.

После этого неизвестный мужчина с криком выбил боковое стекло ее автомобиля, схватил сумку и убежал. Наталья Шелепницкая призналась, что так и не смогла рассмотреть лицо злоумышленника. Но вспомнила, что после ограбления он сел в машину, которая его поджидала, и скрылся с места происшествия. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

В правоохранительных органах говорят, отметила певица, что уже месяц разыскивают этот автомобиль. Известно, что в сумке Шелепницкой находились деньги, документы и диск с собственными записями.