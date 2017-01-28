Стало известно, кто «приютит» украинских авиаконструкторов

Россия согласилась приютить украинских авиаконструкторов
Российские власти готовы принять авиаконструкторов украинского государственного предприятия «Антонов», заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
«Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших «Ан». Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова», — отметил заместитель председателя правительства.
Напомним, в 2016 году «Антонов» не выпустил ни одного нового самолета. Такая ситуация сложилась из-за разрыва кооперационных связей с Россией, в результате которого «Антонов» перестал получать российские комплектующие. Сейчас руководство предприятия занимается поиском альтернативных поставщиков.
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Источник: «ТАСС»,
Теги: авиакомпаниия, Россия
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