Стало известно, кто «приютит» украинских авиаконструкторов

Россия согласилась приютить украинских авиаконструкторов

Российские власти готовы принять авиаконструкторов украинского государственного предприятия «Антонов», заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших «Ан». Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа Антонова», — отметил заместитель председателя правительства.

Напомним, в 2016 году «Антонов» не выпустил ни одного нового самолета. Такая ситуация сложилась из-за разрыва кооперационных связей с Россией, в результате которого «Антонов» перестал получать российские комплектующие. Сейчас руководство предприятия занимается поиском альтернативных поставщиков.