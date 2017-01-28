В Питере штурмовали музей «Новороссии»

В Петербурге при штурме «музея Новороссии» ранен сотрудник полиции

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Петербургу.

Ночью 28 января в полицию поступило сообщение о массовой драке на улице Декабристов, один из участников которой стрелял в воздух из травматического пистолета.

Участники драки скрылись в подвальном помещении. Когда полицейские взламывали дверь, один из злоумышленников выстрелил через нее из охотничьего ружья. Картечью был ранен сотрудник полиции. Сейчас он находится в больнице, угрозы для жизни нет.

Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции), подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.