Патриарх Кирилл собирается в Украину

Предстоятель Русской православной церкви проведает свою паству

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязательно посетит с пастырским визитом Украину.

Согласно информации, в Московском патриархате очень ждут этой поездки. «Я не сомневаюсь, что предстоятель Русской православной церкви сможет посетить Киев, я верю и жду этого момента», – сказал Легойда в эфире программы «Пресс-конференция» на телеканале «Россия 24». Он напомнил, что ранее патриарх уже многократно посещал Украину, и отметил, что все члены Русской православной церкви «тяжело переживают» сложившуюся ситуацию в этой стране. «Но в том, что визит состоится, – я в этом не сомневаюсь», – добавил Легойда.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего выступления в Государственной думе назвал технологии и средства, нацеленные на разобщение русского и украинского народов, «дьявольским искусством» и призвал сохранить братство.

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