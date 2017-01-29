В 2014 году в Крыму верными присяге осталась треть украинских военных

По словам Турчинова, ВСУ могли противопоставить агрессору только две батальонно-тактические группы

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в начале 2014 года ВСУ могли противопоставить агрессору только две батальонно-тактические группы, сообщает Тыждень.

В начале российской агрессии в Крыму из 13 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины не изменили присяге всего 3,9 тыс. человек. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время презентации второго издания книги «Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну», сообщает Тыждень.

«Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины) не изменили присяге 3900. Из сотрудников Службы безопасности Украины 99 процентов предали. Из работников Министерства внутренних дел, представленных в Крыму, – 99 процентов предали. В таких условиях мы начинали с вами борьбу», – объяснил он.

Между тем, как заявлял ранее министр обороны Украины Степан Полторак, во время оккупации Россией Крыма верными Украине остались 60% личного состава внутренних войск.

Фото: АР