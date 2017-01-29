Под Авдеевкой боевики штурмуют позиции ВСУ

Утром в Авдеевской промзоне шел ожесточенный бой

Сегодня около пяти утра в районе Авдеевской промзоны начались интенсивные обстрелы из стрелкового оружия и минометов по позициям сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

С семи часов утра предпринимались попытки штурма с целью захвата позиций военных.

«Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери», – говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении, провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной.

«Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери», – добавили в пресс-центре.

Как стало известно, в результате утреннего штурма ранены трое украинских бойцов, точной цифры погибших нет, однако потери были, заявил в эфире 112 Украина спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

В ДНР же заявили, что украинские военные утром открыли огонь из тяжелой артиллерии по территории промзоны вблизи Ясиноватой.