МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Прах Александра Олеся упокоился на Лукьяновском кладбище в Киеве

0

В панихиде по Александру Олесю приняли участие Петр Порошенко с супругой

На церемонии перезахоронения присутствовали политические, общественные и культурные деятели Украины

Останки украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы перезахоронены на территории государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.

До прощания и захоронения поэта во Владимирском соборе состоялась панихида.

На церемонии присутствовали министр культуры Евгений Нищук, председатель Организации украинских националистов, первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Богдан Червак, поэт Дмитро Павлычко, а также ряд других политических, общественных и культурных деятелей.

Олесь умер в 1944 году, вскоре после того, как получил сообщение о гибели сына Олега Ольжича, и был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия).

Останки похороненных на Ольшанском кладбище Праги Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы эксгумировали 3 января 2017 года. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья человека, который это делал и тем самым получил на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить на том месте его самого.

25 января в Праге попрощались с украинским поэтом Александром Олесем.

27 января самолет с прахом Александра Олеся и его жены прибыл в киевский аэропорт Борисполь.

По информации Общества охраны украинских захоронений, в Чехии есть около 200 могил выдающихся украинцев, около трех десятков из них в критическом состоянии и нуждаются в уходе.

Фото: twitter.com/poroshenko

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: кладбище, перезахоронение, поэт, прах, Александр Олесь

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Писателя Олеся перезахоронят в День памяти героев Крут

Писателя Олеся перезахоронят в День памяти героев Крут

"> Чехия передаст Украине останки писателя Александра Олеся

Чехия передаст Украине останки писателя Александра Олеся

"> Прах Александра Олеся может упокоиться в Тернополе

Прах Александра Олеся может упокоиться в Тернополе

"> Министр предлагает вернуть в Украину останки Бандеры и Шухевича

Министр предлагает вернуть в Украину останки Бандеры и Шухевича

Загрузка...
Розслідування катастрофи російського ТУ-154: Один з бортових самописців виявився котушковим магнітофоном зразку 80-их років
3_f49937dd (1)З’ясування причин катастрофи воєнного ТУ-154, який розбився одразу після вильоту з аеропорту Сочі 26 грудня 2016 року наразі неможливе через надто старе
В Росії помер бойовик та “перший голова ЛНР” Валерій Болотов
112В Росії за невідомих обставин помер 46-річний Валерій Болотов, ватажок бойовиків на Донбасі та перший так званий голова «ЛНР», – повідомив сьогодні

Последние новости

15:56

Народный депутат анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде

15:28

Прах Александра Олеся упокоился на Лукьяновском кладбище в Киеве

15:27

Украинец стал 14-м на ЧЕ по фигурному катанию

15:08

В Киеве переименуют русское искусство

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Харькове на взятке попался капитан полиции

В Харькове на взятке попался капитан полиции »

Донбасс

Боевики пытаются взять Авдеевскую промзону. Есть потери с обеих сторон

Боевики пытаются взять Авдеевскую промзону. Есть потери с обеих сторон »

Одесса

В прошлом году Одесская область освоила на 59% больше капитальных инвестиций

В прошлом году Одесская область освоила на 59% больше капитальных инвестиций »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.