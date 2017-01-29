Прах Александра Олеся упокоился на Лукьяновском кладбище в Киеве

На церемонии перезахоронения присутствовали политические, общественные и культурные деятели Украины

Останки украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы перезахоронены на территории государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.

До прощания и захоронения поэта во Владимирском соборе состоялась панихида.

На церемонии присутствовали министр культуры Евгений Нищук, председатель Организации украинских националистов, первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Богдан Червак, поэт Дмитро Павлычко, а также ряд других политических, общественных и культурных деятелей.

Олесь умер в 1944 году, вскоре после того, как получил сообщение о гибели сына Олега Ольжича, и был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия).

Останки похороненных на Ольшанском кладбище Праги Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы эксгумировали 3 января 2017 года. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья человека, который это делал и тем самым получил на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить на том месте его самого.

25 января в Праге попрощались с украинским поэтом Александром Олесем.

27 января самолет с прахом Александра Олеся и его жены прибыл в киевский аэропорт Борисполь.

По информации Общества охраны украинских захоронений, в Чехии есть около 200 могил выдающихся украинцев, около трех десятков из них в критическом состоянии и нуждаются в уходе.

Фото: twitter.com/poroshenko