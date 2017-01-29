В Украине, Финляндии и Турции больше всего граждан, готовых защищать страну

Жители Западной Европы не горят желанием давать отпор врагу
61% опрошенных из 64 стран заявили о том, что готовы сражаться за свою страну, в то время как 27% ответили отрицательно. При этом эти данные существенно отличаются в зависимости от региона.
Такие данные показал глобальный опрос, проведенный одной из ведущих мировых ассоциаций в области исследований и опросов на рынке Gallup International.
Респондентам был задан вопрос: «Готовы ли вы воевать за свою страну?», используя шкалу от красного (минимум) до синего (максимум) цвета.
Больше всего людей, готовых воевать за свою страну, в Европе оказалось в Финляндии (74%) и Турции (73%). Украина также оказалась среди лидеров – 62% украинцев готовы защищать свою страну с оружием.
В России этот показатель оказался более низким – 59%.
В странах Западной Европы показатели готовности защищать свою страну оказались заметно более низкими.
Готовы взять оружие 19% бельгийцев, 18% немцев и 15% жителей Нидерландов, 20% итальянцев, 21% испанцев.
Более высокой оказалась готовность воевать среди граждан Польши (47%), Греции (54%), Великобритании (27%), Франции (29%) и Ирландии (38%).
Наиболее высокую готовность воевать высказали респонденты из Марокко и Фиджи (94%), а также Пакистана и Вьетнама (89%).
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