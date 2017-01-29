Активисты сообщили о подготовке разгона блокады Донбасса силовиками

Владимир Парасюк, который также участвует в блокаде, заявил, что попытка разгона акции будет «самой роковой» ошибкой силовиков

Участники блокады железной дороги в Луганской заявляют в Facebook о возможном перемещении правительственных спецподразделений для силового разгона акции – «Информация волонтеров о перемещении спецподразделений в сторону редута Богдана для силового разгона Ветеранов Войны за Независимость предварительно подтверждена», сообщает ua1.com.ua.

При этом отмечается: в случае силового разгона протестующих, «Штаб блокады торговли с оккупантам будет вынужден перейти к партизанским методам борьбы против российской оккупации и физического уничтожения магистралей, по которым идет финансирование терроризма и торговли на крови».

Вместе с тем один из организаторов блокады, Анатолий Винорогодський, заявил «Громадскому радио», что в случае попытки силовиков физической расправы над мирными протестующими Штаб будет вынужден перейти к более радикальным методам ведения блокады. «Мы предупреждаем, что те люди, которые находятся здесь, – это не все силы, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, поэтому обычная зачистка одного блокпоста будет сигналом для начала боевых действий. Мы развернем партизанское движение на территории оккупированных и неоккупированных частей Украины».

Кроме того, нардеп Владимир Парасюк, который также участвует в блокаде, в эфире 112 Украина заявил, что попытка разгона акции будет «самой роковой» ошибкой силовиков и объявил о решении Штаба «перекрывать другие железнодорожные ветки, а также автомобильную контрабанду, идущую фурами».

Как сообщали «Комментарии», железная дорога на Луганщине была заблокирована ветеранами АТО 25 января в знак протеста против торговли с оккупантами.

Фото: facebook.com/dostali.hvatit