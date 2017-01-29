Эксперт о блокировании ОРДЛО: подставлять энергетику – это крайне плохо

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины раскритиковал инициативу блокирования поставок угля из ОРДЛО.

«Все понимают, что это блокирование – мероприятие политическое, но так подставлять энергетику – это крайне плохо. Последствия могут крайне отрицательно отразится на работе оборудования, на ремонтных кампаниях и т.д. Генерация, любая, что атомная, что тепловая, - требует системности, работы без каких-то резких скачков, а мы, к сожалению, в режиме аврала работаем уже третий год» - заявил Землянский.

По информации эксперта, поставки угля находится в правовом поле Украины.

«Все налоги платят в бюджет Украины, поставки проходят в согласовании со штабом АТО, со Службой безопасности Украины», - подчеркнул он.

По мнению Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

«У нас склады рассчитаны на месяц работы тепловых электростанций. Ну, допустим, они уйдут в минимальную балансировку, будут работать минсоставом, возьмет на себя базу атомная генерация, гидрогенерация подставит плечо, хотя это спорно – можно будет еще протянуть пару недель, с учетом минимального импорта, который срочно понадобится. Но проблема в том, кто будет гасить спрос на пике? – Это вопрос, понятно, риторический. И тогда уже могут наступить отключения потребителей», - спрогнозировал эксперт.