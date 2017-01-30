Адвокат Януковича сообщил, при каких обстоятельствах экс-президент приедет в суд

Пока речь идет лишь о дистанционном участии Виктора Януковича в рассмотрении уголовного дела по обвинению его в госизмене
Экс-президент Украины Виктор Янукович готов дать показания в украинском суде, если ему обеспечат личную безопасность. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк , сообщает телеканал «112 Украина».
Однако пока речь идет лишь о дистанционном участии Виктора Януковича в рассмотрении уголовного дела по обвинению его в госизмене.
«Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле. Пока это будет дистанционно, но участие Януковича будет обязательным, и он настаивает на его обеспечении», - заявил Виталий Сердюк.
Также он сообщил, что на понедельник 30 января защита Януковича получила вызов в прокуратуру.
«У нас есть информация о вызове на завтрашний день для проведения определенных процессуальных действий. По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение к ГПУ, которое завтра будет подано и обнародовано для общества», - добавил Сердюк.
Ранее «Комментарии" писали о том, что суд над Януковичем будут транслировать на всю Украину.
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