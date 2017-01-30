Подсчитали, сколько оружия на руках у украинцев

Официально в Украине оружием владедеет миллион людей, число держателей нелегального оружия - впятеро выше

В Украине более миллиона гражданских лиц владеют оружием. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.

«По итогам 2016 года, согласно базы данных, на учете органов Национальной полиции Украины в стране 878 739 человек - владельцев огнестрельного оружия. За 2016 год рост составил 10 158 человек.

Все эти люди имеют в собственности и личном пользовании:

- 763 725 единиц охотничьего оружия ( + 9 415 за 2016 год);

- 144 770 единиц охотничьего нарезного оружия ( + 6 526);

- 5 014 единиц охотничьего комбинированного оружия (+ 118)», - написал в соцсети Арсен Аваков..

Также к этим данным министр предлагает добавить 189643 лиц, имеющих на руках 194845 единиц специальных резинострелов, пневматиков и других спецсредств нелетального действия.

Приблизительное количество оружия, которым жители Украины владеют нелегально Арсен Аваков уточнять не стал. По этому поводу накануне высказался глава «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин, который заявил, что количество неучтенного оружия, которым владеют жители Украины составляет примерно пять миллионов единиц.

Ранее «Комментарии" писали о том, что выяснилось, сколько стоит оружие на черном рынке.