Выяснили, кто первым открыл огонь в перестрелке в Княжичах

По данным следствия, первым начал стрелять сотрудник полиции государственной охраны
По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, с помощью записей с видеокамер удалось установить зачинщика стрельбы в Княжичах.
Речь идет о разыгравшейся в поселке под Киевом в ночь на 4 декабря трагедии, в результате которой погибли пятеро полицейских.
По данным следствия, первый выстрел совершил сотрудник полиции государственной охраны.
«По видео мы установили, что первым выстрелил совершил сотрудник полиции охраны, который находился за стеной», - заявил Луценко в эфире телеканала 1+1.
При этом генеральный прокурор сообщил, что полиция ограбила дом в Княжичах уже после грабителей. Добычей правоохранителей стали элитные спиртные напитки.
Ранее «Комментарии" писали о том, что за убитых в Княжичах полицейских в Нацполиции наказали 20 человек.
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