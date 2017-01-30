Выяснили, кто первым открыл огонь в перестрелке в Княжичах

По данным следствия, первым начал стрелять сотрудник полиции государственной охраны

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, с помощью записей с видеокамер удалось установить зачинщика стрельбы в Княжичах.

Речь идет о разыгравшейся в поселке под Киевом в ночь на 4 декабря трагедии, в результате которой погибли пятеро полицейских.

По данным следствия, первый выстрел совершил сотрудник полиции государственной охраны.

«По видео мы установили, что первым выстрелил совершил сотрудник полиции охраны, который находился за стеной», - заявил Луценко в эфире телеканала 1+1.

При этом генеральный прокурор сообщил, что полиция ограбила дом в Княжичах уже после грабителей. Добычей правоохранителей стали элитные спиртные напитки.

Ранее «Комментарии" писали о том, что за убитых в Княжичах полицейских в Нацполиции наказали 20 человек.