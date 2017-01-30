В Харькове мошенники сделали из подсолнечника «элитные семена» на 2,5 миллиона (ФОТО)

Подкрашенные семечки продавали под видом высокоурожайных гибридов известных марок

В Харькове накрыли группу мошенников, которые изготавливали и продавали семена неизвестного происхождения под маркой высокоурожайных гибридов подсолнечника зарубежной и отечественной селекции. Во время обысков обнаружены краситель для семян, мешки-упаковки с названиями и логотипами известных фирм, этикетки, спецоборудование для упаковки, «черная» бухгалтерия, компьютерная техника и собственно расфасованные поддельные семена – 500 мешков.

Как рассказал прокурор отдела прокуратуры области Сергей Фокин, ориентировочная стоимость изъятых 5 тонн незаконно произведенной продукции составляет около 2,5 млн. грн.

Реализовывали семечки при личных встречах и через сеть почтовой доставки. По предварительным данным, незаконный бизнес организовали три брата.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).