В Харькове мошенники сделали из подсолнечника «элитные семена» на 2,5 миллиона (ФОТО)
30/01/2017 11:00
Подкрашенные семечки продавали под видом высокоурожайных гибридов известных марок
В Харькове накрыли группу мошенников, которые изготавливали и продавали семена неизвестного происхождения под маркой высокоурожайных гибридов подсолнечника зарубежной и отечественной селекции. Во время обысков обнаружены краситель для семян, мешки-упаковки с названиями и логотипами известных фирм, этикетки, спецоборудование для упаковки, «черная» бухгалтерия, компьютерная техника и собственно расфасованные поддельные семена – 500 мешков.
Как рассказал прокурор отдела прокуратуры области Сергей Фокин, ориентировочная стоимость изъятых 5 тонн незаконно произведенной продукции составляет около 2,5 млн. грн.
Реализовывали семечки при личных встречах и через сеть почтовой доставки. По предварительным данным, незаконный бизнес организовали три брата.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
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Источник: «Харьков. Комментарии»
Теги: криминал, мошенничество, Харьков, семена подсолнуха
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