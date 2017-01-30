Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

В Украине начиная с 1 февраля постепенно начнется улучшаться погода, морозы будут отступать

Постепенное ослабление морозов начнется с 1 февраля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На востоке еще будет оставаться очень морозная погода, но и там морозы постепенно будут ослабевать, и уже 3 февраля в Украину придет снег и ощутимое потепление.

Плюсовая температура ожидается ближе к концу недели, днем до +2, ночью до -2.

В большинстве украинских областей температура воздуха может повыситься до оттепели.