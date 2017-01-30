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общество

Стало известно об утере доказательств по делу о столкновениях в Одессе 2 мая 2014 года

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Торопиться с расследованием событий 2014 года правоохранители не будут

Главный полицейский Одесской области рассказал, почему правоохранители не будут торопиться с расследованием столкновений в Одессе

Об утере некоторых доказательств, собранных ранее в рамках расследования произошедших 2 мая 2014 в Одессе событий заявил в интервью изданию «Укринформ»  начальник главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«Приходится учитывать, что многие доказательства утрачены того самого 2014 года, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей. Тем не менее, остались доказательства, документы наши следователи тщательно собирают», - сообщил Дмитрий Головин.

По его словам,  торопиться с расследованием правоохранители не будут.  

«Мы же видим, как тяжело продвигается рассмотрение в Малиновском райсуде Одессы быстро сконченного уголовного дела относительно событий в районе Греческой площади», - говорит Головин.

Напомним, что  Малиновский районный суд Одессы начал заново слушание дела о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади из-за изменения состава коллегии судей.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В результате этого в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, в котором погибли 48 человек и 200 людей признаны пострадавшими. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что полиция закрывает глаза на тысячи бандитов, которые копают янтарь в урочище Гальбин на Ровенщине.

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Теги: 2 мая, доказательства, Одесса, полиция, расследование

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