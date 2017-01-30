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общество

В Харькове осудили банду из бывших «беркутовцев» и «грифоновцев»

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Двух бывших спецназовцев и еще двух бандитов приговорили к 10-детним срокам с конфискацией

В 2013 банда нападала на предпринимателей Харькова, инсценируя законное задержание прямо в центре города

Червонозаводский районный суд Харькова вынес приговор бандитской группировке, в которую входили действующие на момент преступления сотрудники «Беркута» и «Грифона». Организатора и участников ОПГ признали виновными в совершении бандитизма, незаконного обращения с оружием, незаконного похищения человека, разбоя, незаконного завладения транспортным средством и злоупотребления властью (ст. 257, ч. 3 ст. 28, ч. 1. ст. 263, ч. 3. ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 364 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что 2 ноября 2013 года банда совершила разбойное нападение на знакомого одного из членов преступной группы, который занимался валютно-обменными операциями. На него напали на ул. Ярославской, когда тот вышел из пункта обмена валют. Харьковчанина ослепили слезоточивым газом и избили. Лежащей без сознания жертве связали руки и ноги, надели на лицо шапку и вывезли за окружную дорогу. При этом дерзкое преступление совершали под видом законного задержания.

Связанного предпринимателя бросили в лесополосе вблизи с. Рай-Еленовка. У него забрали валюту - в эквиваленте почти 350 тыс. грн, а также все ценные вещи и ключи. Второй эпизод произошел через три недели. Злоумышленники инициировали дорожно-транспортное происшествие. Они въехали в автомобиль своей жертвы, который двигался по ул. Кооперативной (самый центр города). Машину для преступления приобрели накануне специально. Когда из ударенного авто вышел мужчина, злоумышленники, представляясь сотрудниками милиции со словами «Проводится спецоперация», положили его лицом на капот, на руки надели наручники. Заинтересованным прохожим предъявляли свои служебные удостоверения милиционеров. Бандиты затолкали мужчину в салон его машины и увезли в неизвестном направлении.

В машине потерпевший вез 1 млн 150 тыс. грн, которые он взял у родителей жены на приобретение квартиры. Злоумышленники остановились на соседней улице. Забрали деньги, мобильный телефон, ключи и другие личные вещи, и оставили жертву в машине в наручниках.

При нападениях злоумышленники использовали холодное и огнестрельное оружие.Как рассказала прокурор отдела прокуратуры области Оксана Максюк, организатора преступной группы - 29-летнего харьковчанина, приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще двух участников ОПГ - 28 и 29-летних старших сержантов милиции (бывших сотрудников подразделений «Беркут» и «Грифон») - к 10,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Четвертого члена вооруженной банды - 40-летнего мужчину - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В прокуратуре считают приговор суда справедливым.

В рамках гражданских исков потерпевшим возмещено все з счет того, что было изъято во время обысков при задержании и по месту жительства фигрунтов. В прокуратуре считают решения суда справедливым. Оксана Максюк также отметила, что в рамках гражданских искам потерпевшим возмещен нанесенный ущерб за счет тех средств, которые изъяли во время обысков у фигурантов.

Приговор суда еще не вступил в силу, время, отведенное на апелляционное обжалование, не истекло.

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Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: бандитизм, криминал, Харьков, суд

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