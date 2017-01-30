Трасса Киев - Одесса заблокирована

Причиной акции протеста являются неправомерные действия в отношении документов на землю
В Кировоградской области путем непрерывного движения по пешеходному переходу местные жители заблокировали движение на трассе М-05 Киев - Одесса.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора
«30.01.2017 около 10.45 жители Благовещенского района (Кировоградская область) полностью перекрыли движение на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса возле села Луполово, 274 км, путем непрерывного движения по пешеходному переходу», – говорится в сообщении на странице в Facebook.
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Теги: блокирование, дорога, Киев, Одесса, трасса
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