Трасса Киев - Одесса заблокирована

Причиной акции протеста являются неправомерные действия в отношении документов на землю

В Кировоградской области путем непрерывного движения по пешеходному переходу местные жители заблокировали движение на трассе М-05 Киев - Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора

«30.01.2017 около 10.45 жители Благовещенского района (Кировоградская область) полностью перекрыли движение на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса возле села Луполово, 274 км, путем непрерывного движения по пешеходному переходу», – говорится в сообщении на странице в Facebook.