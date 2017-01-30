Прокуратура Днепропетровщины передала в суд дело на главу ЛНР Плотницкого

Плотницкого осудят по обвинению в причастности к крушению Ил-76, к котором погибли 40 украинских десантников и девять членов экипажа

Дело в отношении главы ЛНР Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов боевиков направила в суд прокуратура Днепропетровской области.

«Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главы террористической организации ЛНР Плотницкого и двух командиров батальонов Патрушева и Гуреева в деле сбитого самолета ИЛ-76. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт», — говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Напомним, в июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит Ил-76 с 40 украинскими десантниками на борту и девятью членами экипажа. Все они погибли. По данным следствия, самолет был сбит боевиками ЛНР.

В июле 2016 года прокуратура Днепропетровской области заочно сообщила Плотницкому, возглавлявшему в 2014 году сформированный в ЛНР батальон «Заря», Патрушеву и Гурееву о подозрении по этому делу. Поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на Луганщине активисты устроили диверсию на ж/д путях.