Впервые в мире мост напечатали на 3D-принтере (ФОТО)

В парке испанской столицы Мадрида появился первый в мире мост, который был напечатан на 3D – принтере.

Напечатанный мост состоит из 8 отдельных частей, длинна его составляет 12 метров, а в ширину он растянулся на 1,75 м.

По информации специалистов Каталонского архитектурного института, мост создан из бетона, полученного после переработки непищевых отходов.

Они отметили, что строительство этого моста было бесплатным.

«Успех проекта позволяет надеяться, что в ближайшем будущем в Испании появятся новые городские объекты, созданные на 3D-принтере. Мы можем печатать «городскую мебель» - скамейки, телефонные будки и урны», - отметили в институте.