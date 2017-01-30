Украинских школьников будут учить приспосабливаться к жизни

Минобразования изменит школьные программы для 5-9 классов

До мая этого года Министерство образования и науки намерено пересмотреть действующие школьные программы для 5-9 классов, алгоритм пересмотра расписан на сайте Минобразования.

«Школа должна научить детей использовать знания и умения, полученные в процессе обучения, для решения повседневных проблем и жизненных ситуаций, а программы должны быть сформированы таким образом, чтобы основные компетенции пронизывали все содержание образования и делали его прикладным к жизни», - говорится в сообщении.

До 7 февраля будет сформирована группа модераторов для онлайн обсуждений программ на платформе EdEra и рабочие группы по обновлению программ по предметам.