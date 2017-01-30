Украинских школьников будут учить приспосабливаться к жизни

Минобразования изменит школьные программы для 5-9 классов
До мая этого года Министерство образования и науки намерено пересмотреть действующие школьные программы для 5-9 классов, алгоритм пересмотра расписан на сайте Минобразования.
«Школа должна научить детей использовать знания и умения, полученные в процессе обучения, для решения повседневных проблем и жизненных ситуаций, а программы должны быть сформированы таким образом, чтобы основные компетенции пронизывали все содержание образования и делали его прикладным к жизни», - говорится в сообщении.
До 7 февраля будет сформирована группа модераторов для онлайн обсуждений программ на платформе EdEra и рабочие группы по обновлению программ по предметам.
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Источник: «Комментарии»,
Теги: учебный процесс, школа, школьная программа, школьник
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