Стало известно, сколько жизней уже отнял «закон Савченко»

В течение 2016 года освобожденные досрочно по этому закону досрочно убили 55 человек

Об этом идет речь в сюжете программы ТСН-Тиджень, опубликованной на YouTube.

Сообщается, что благодаря «закону Савченко» на свободу досрочно вышли 8,7 тысячи заключенных. 1313 из них впоследствии были вновь задержаны по подозрению в совершении тяжелых и особо тяжелых преступлений.

«55 жизней граждан Украины в течение 2016 года были потеряны «благодаря» тем, кто вышел по «закону Савченко», – заявил спикер МВД Артем Шевченко журналистам.

Также в сюжете говорится об «александрийском маньяке», который замучил насмерть по меньшей мере четверых детей уже после того, как досрочно вышел на свободу.

Отмечается, что если «закон Савченко» не будет отменен, в ближайший месяц на свободу выйдет около тысячи заключенных.

Сама Савченко отказалась комментировать журналистам последствия своего закона.

Напомним, «закон Савченко» вступил в силу в конце 2015 года. Согласно ему в случае вынесения обвинительного приговора день в СИЗО засчитывается как два дня заключения.

Как ранее сообщали «Комментарии», народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в феврале Верховная Рада проголосует за отмену «закона Савченко».