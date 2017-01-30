Россия сделает шаг навстречу рожденным в СССР

Одним из условий получения «русской грин-карты» будет являться наличие доказательств прямого родства с русскими или гражданами Советского Союза

В Госдуме готовят законопроект, согласно которому граждане бывшего СССР смогут получать аналог американской грин-карты – так называемую Карту русского.

Закон должен объединить русских, оказавшихся за пределами России после распада Советского Союза, а также поддержать языковые, родственные и прочие ценности народа России за рубежом.

Предполагается, что бывшие соотечественники, имеющие такую карту, получат ряд дополнительных возможностей на территории РФ: право на безвизовый въезд в страну, на бесплатное обучение, медицинскую помощь, на работу и т.д.

«Это реальная рука помощи миллионам соотечественников, которые в результате крушения СССР оказались за границами родины. Они смогут в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу», – говорит автор проекта.

Одним из условий, при соблюдении которых Карта русского будет выдаваться гражданам других государств, является наличие доказательств прямого родства с русскими или гражданами СССР. То есть отец, мать, бабушка или дед кандидата на карту должен был быть гражданином Советского Союза или же сам кандидат в прошлом должен был иметь советское гражданство.

Еще одно условие – хорошее владение русским языком. Кроме того, кандидат не должен иметь деятельности, направленной против России и российского народа. Также у желающего получить карту должно отсутствовать российское гражданство.

Следует отметить, что похожий опыт имеется и у других государств. В частности, подобные документы одобрены парламентами Польши, Словакии и прочих странах.

Если данный законопроект будет принят в России, то первые «Карты русского» начнут выдаваться уже в январе 2018 года, когда закон вступит в силу.