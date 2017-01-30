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общество

Полиция узнала, кто стрелял ребенка в Днепре

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Арка на улице 20 лет Победы, возле которой якобы стреляли в шестилетнего мальчика, когда он со своими родителями проходил мимо

Мать солгала правоохранителям, каким образом ее сын получил огнестрельное ранение.

В Днепре правоохранители выяснили обстоятельства, при которых шестилетний мальчик получил огнестрельные ранения вечером 23 января. Тогда родители ребенка сообщили, что его ранили на улице возле арки по ул. 20 лет Победы, напомнили в пресс-службе областной полиции.

«В результате, несколько дней все силы полицейских Самарского отделения полиции были направлены на поиск уличных хулиганов: отработана вся прилегающая к месту происшествия территория для выявления любых вещественных доказательств; опрошены около 40 подростков; отработаны три школы. Во время подворового обхода полицейские опросили более 30 жителей близлежащих домов. Очевидно, что получить любую информацию, которая помогла бы раскрыть преступление, не удалось», – сообщили в полиции.

Позже в результате проведения комплекса негласных следственных действий полицейские все-таки установили, как на самом деле ребенок получили огнестрельное ранение. Так, вечером 23 января пострадавший ребенок вместе с матерью были в гостях. Пока взрослые были на кухне, мальчик вместе с другим 7-летним ребенком были в комнате.

«Вдруг послышался хлопок, а когда взрослые прибежали в комнату, то увидели раненого ребенка. Выяснилось, что дети нашли пистолет под патрон Флобера и во время игры с ним неожиданно раздался выстрел», – отметили в полиции.

По данным полиции, над раскрытием дела работало более полусотни сотрудников полиции.

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Теги: арка, выстрел, Днепр, ребенок

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