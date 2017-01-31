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Авдеевку боевики обстреляли из «Града»

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Количество жертв и пострадавших в Авдеевке уточняется

По словам пресс-офицера 72-й ОМБР ВСУ, город горит и есть жерты среди мирного населения

Сегодня около 6:00 боевики выпустили по Авдеевке четыре пакета «Града». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук.

«Как сообщают из Донецка, люди видели, что стреляли из четырех разных точек, из четырех разных установок. Выпустили (снаряды) по старой части города. Город горит. Есть жертвы среди мирного населения», - сообщила Мокренчук и добавила, что количество жертв и пострадавших уточняется, добавила пресс-офицер.

Накануне в Авдеевке ввели режим чрезвычайного положения  из-за угрозы гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Напомним, в результате обстрела боевиков город остался без воды, тепла и электричества.

Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов. Президент также поручил созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы.

По словам пресс-секретаря держащей оборону в районе Авдеевки  72-ой бригады, в боях погибли четверо бойцов: капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко, сержант Владимир Крижанский. Еще девять человек получили ранения. 

Ранее "Комментарии» писали о том, что на Луганщине активисты устроили диверсию на ж/д путях.

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Теги: Авдеевка, боевики, бои, град, обстрел

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