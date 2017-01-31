Из шахты им. Засядько не могут подняться более 200 горняков

Шахта обесточена из-за повреждения обстрелами линий электропередач

Находящаяся на территории оккупированного Донбасса шахта им. Засядько оказалась обесточенной. Причиной этого стали повреждения линий электропередачи вследствие боевых действий.

По информации представителей правительства так называемой ДНР, принимаются меры для эвакуации шахтеров. Спасатели переподключают генераторы, чтобы вывести горняков на поверхность.

Напомним, из-за обстрелов со стороны боевиков без воды, электричества и тепла оказалались 25 тысяч жителей стоящего на линии разграничения города Авдеевки. В населенном пункте введен режим чрезвычайного положения.

Ранее «Комментарии" писали о том, что утром боевики обстреляли Авдеевку из «Града».