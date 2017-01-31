Сегодня космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане

По расчетам баллистической службы, «Прогресс МС-03» упадет в район «кладбища космических кораблей» в Тихий океан в 21:24 мск

На сегодня запланирована отстыковка грузового космического корабля от Международной космической станции. Его сразу же сведут с орбиты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой

«Отстыковка корабля от станции запланирована на 31 января в 17:25 мск», - сообщили в ЦУПе.

Напомним, в июле 2016 года космический грузовик доставил на международную космическую станцию более двух тонн грузов (топливо, воздух, продукты, оборудование и посылки для космонавтов и астронавтов.

По предварительным расчетам баллистической службы Центра, корабль начнет входить в атмосферу Земли в 21:10 мск, а в 21:24 мск не сгоревшие в плотных слоях атмосферы элементы конструкции корабля достигнут поверхности Тихого океана в несудоходном районе, на так называемом «кладбище космических кораблей».

Известно, что 22 февраля планируется запустить корабль «Прогресс МС-05». Предыдущий по счету корабль «Прогресс МС-04» был потерян во время аварии ракеты- носителя «Союз-У» 1 декабря 2016 года.

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