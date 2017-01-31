Европа рассмотрит вопрос обострения ситуации на Донбассе

Президент Порошенко экстренно собирает Военный кабинет СНБО

По требованию Украины сегодня состоится заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На нем будет рассмотрен вопрос относительно обострения ситуации на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«Уже есть информация, что сегодня по требованию делегации Украины в 16.00 по местному времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене относительно обострения ситуации на Донбассе», - сообщила она.

также стало известно, что президент Украины Петр Порошенко во вторник собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

«Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства», - сообщил источник.

Напомним, из-за непрекращающихся обстрелов Авдеевка оказалась на грани гуманитарной катастрофы – в городе нет воды, тепла и электричества. Власти ввели режим чрезвычайного положения, а оперативный штаб подготовил план эвакуации 12 тысяч жителей в соседние населенные пункты. Всего на территории находящейся на линии разграничения Авдеевки проживает 25 тысяч человек.

Ранее «Комментарии" писали о том, что из Адеевки могут эвакуировать 12 тысяч жителей.