С 6 февраля начнется регистрация на ВНО-2017

Для жителей Крыма и участников АТО будет дополнительное время на регистрацию будет с 3 по 19 мая

Со следующего понедельника в Украине стартует регистрация на внешнее независимое тестирование (ВНО) и продлится до 17 марта. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

«Регистрация начнется с 10 часов утра 6 февраля и продлится до 17 марта 2017 года. До 31 марта будет длится время, на протяжении которого можно будет абитуриенту вносить изменения в свои регистрационные данные», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что дополнительное время на регистрацию будет с 3 по 19 мая, которое будет исключительно для участников АТО, жителей Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.

По его словам, основная сессия тестирования будет проведена с 23 мая по 16 июня, дополнительная - с 3 по 12 июля.

Он отметил, что в 2017 году будут приниматься сертификаты тестирования как текущего года, так и 2016 года.

Как сообщали «Комментарии», 31 января заканчивается регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания.

Ранее сообщалось о том, что Рабинович обвинил власть в ограничении права талантливых студентов на высшее образование.