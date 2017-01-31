Из Авдеевки начали эвакуировать население

Город, стоящий на линии разграничения, не прекращают обстреливать «Градами»

Из-за сильных обстрелов «Градами» из Авдеевки начали эвакуировать местное население. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей.

«Просто сейчас началась эвакуация старой части Авдеевки из-за сильных сильных обстрелов «градами». Ситуация становится все более критическая», - написал Дейдей.

Подтвердил информацию о готовящейся эвакуации и волонтер Петр Дудник. По его словам, волонтеры привезли хлеб, чтобы раздать людям. А МЧС организовало чай и кашу.

«Ситуация очень напряженная. Через 3 часа закончится топливо на заводе и перестанет поступать тепло в квартиры. На улице мороз -17С. Через несколько часов дома остынут, перемерзнет отопление и все.. Скорее всего эвакуация начнется к ночи...», - написал волонтер на своей странице в соцсети.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Рада может собраться на внеочередное заседание из-за Авдеевки.