Таможенники поймали мужчину с 32 грудными имплантами

Мужчина не задекларировал товар, общий вес имплантатов составил 26 кг.
Российские таможенник обнаружили у одного из пассажиров поезда Кишинев - Москва незадекларированные грудные импланты. Об этом сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления ФТС.
По информации ведомства, задержанный перевозил 32 импланта различного объема. Общий вес медицинских изделий составлял 26 килограммов.
Правонарушитель перевозил популярные у пластических хирургов американские имплантаы.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Конфискованный товар отправлен на товароведческую экспертизу.
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Теги: Брянск, декларация, имплант груди, контрабанда, Россия, таможня
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