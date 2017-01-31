Таможенники поймали мужчину с 32 грудными имплантами

Мужчина не задекларировал товар, общий вес имплантатов составил 26 кг.

Российские таможенник обнаружили у одного из пассажиров поезда Кишинев - Москва незадекларированные грудные импланты. Об этом сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления ФТС.

По информации ведомства, задержанный перевозил 32 импланта различного объема. Общий вес медицинских изделий составлял 26 килограммов.

Правонарушитель перевозил популярные у пластических хирургов американские имплантаы.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Конфискованный товар отправлен на товароведческую экспертизу.