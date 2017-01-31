Днепровские спасатели отправляются на выручку жителям Авдеевки

Бойцы ГСЧС везут с собой передвижные пункты обогрева и электрогенераторы

В Днепре сформировали и укомплектовали группировку сил спасателей, которые отправляются на помощь жителям обстреливаемой Авдеевки в Донецкой области. Там сейчас сложилась критическая ситуация, и перед местными властями стоит задача не допустить размораживания систем теплоснабжения. В частности необходимо в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение теплоэлектростанции завода и фильтровальной станции города.

«В Авдеевку направится группа в составе восьми единиц техники и 20 спасателей. Одной из основных задач подразделения будет обеспечение аварийного электроснабжения отдельных объектов критической инфраструктуры. Группировка укомплектована четырьмя электрогенераторами. Электростанции обеспечены полной заправкой топливно-смазочными материалами», - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Кроме того, для обогрева жителей Авдеевки подготовили пять передвижных пунктов обогрева. В огромных палатках будут кровати, печки, столы со стульями. Также каждый пункт обеспечивается запасом твердого топлива и одним мощным дизельным теплогенератором.

