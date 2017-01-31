Вадим Новинский: «Сегодня Украине, Донбассу и каждому украинцу нужен мир. И точка!»

Вадим Новинский прокомментировал обострение ситуации на Донбассе и обстрелы в Авдеевке

«Авдеевка, Ясиноватая … снова гибнут десятки людей, снова гибнут мирные жители по обе стороны линии разграничения. Кто прав, кто виноват? Правда у каждого своя, а человеческих жизней уже не вернуть. Гибнут не только люди. Гибнет инфраструктура, останавливаются производства. Авдеевка вплотную подошла к гуманитарной и техногенной катастрофе», прокомментировал события в Авдеевки на свой страничке в Фейсбуке оппозиционный депутат Вадим Новинский.

Он сообщил, что «в этих условиях Авдеевский коксохим, оставшись без необходимого количества электроэнергии, консервируя печи и останавливая производство, принял решение спасать замерзающий город. Всю ночь завод удерживал генерацию и обогревал город за счет коксового газа, в ожидании подачи газа природного, что позволило городу дотянуть до утра и прихода помощи».

Новинский отметил, что в этих условиях «Генеральный директор предприятия Муса Магомедов (Musa Magomedov) и весь трудовой коллектив ценой неимоверных усилий удерживали жизнеобеспечение города. Считаю, что это пример настоящего мужества, самоотверженности и заботы о стране и людях. Именно это пример настоящего патриотизма, а не фейковые блокады и прочие провокации», говорит политик.

Новинский уверен, что обострение ситуации вокруг Авдеевки, принесшие новые жертвы и страдания, еще раз подчеркнуло бессмысленность необъявленной войны на Донбассе.

«Минские договоренности, без которых невозможен устойчивый и стабильный мир, игнорируются и нарушаются – причем обеими сторонами конфликта. И сегодня поздно искать кто прав, а кто виноват. Сегодня Украине, Донбассу и каждому украинцу нужен мир. И точка», призвал оппозиционер.