Вадим Новинский: «Сегодня Украине, Донбассу и каждому украинцу нужен мир. И точка!»
31/01/2017 14:59
Вадим Новинский прокомментировал обострение ситуации на Донбассе и обстрелы в Авдеевке
«Авдеевка, Ясиноватая … снова гибнут десятки людей, снова гибнут мирные жители по обе стороны линии разграничения. Кто прав, кто виноват? Правда у каждого своя, а человеческих жизней уже не вернуть. Гибнут не только люди. Гибнет инфраструктура, останавливаются производства. Авдеевка вплотную подошла к гуманитарной и техногенной катастрофе», прокомментировал события в Авдеевки на свой страничке в Фейсбуке оппозиционный депутат Вадим Новинский.
Он сообщил, что «в этих условиях Авдеевский коксохим, оставшись без необходимого количества электроэнергии, консервируя печи и останавливая производство, принял решение спасать замерзающий город. Всю ночь завод удерживал генерацию и обогревал город за счет коксового газа, в ожидании подачи газа природного, что позволило городу дотянуть до утра и прихода помощи».
Новинский отметил, что в этих условиях «Генеральный директор предприятия Муса Магомедов (Musa Magomedov) и весь трудовой коллектив ценой неимоверных усилий удерживали жизнеобеспечение города. Считаю, что это пример настоящего мужества, самоотверженности и заботы о стране и людях. Именно это пример настоящего патриотизма, а не фейковые блокады и прочие провокации», говорит политик.
Новинский уверен, что обострение ситуации вокруг Авдеевки, принесшие новые жертвы и страдания, еще раз подчеркнуло бессмысленность необъявленной войны на Донбассе.
«Минские договоренности, без которых невозможен устойчивый и стабильный мир, игнорируются и нарушаются – причем обеими сторонами конфликта. И сегодня поздно искать кто прав, а кто виноват. Сегодня Украине, Донбассу и каждому украинцу нужен мир. И точка», призвал оппозиционер.
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Теги: Авдеевский коксохим, Авдеевка, Вадим Новинский, Муса Магомедов (Musa Magomedov), обстрелы
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