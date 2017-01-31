На Одесчине за ночь ограблены три православных храма (фото)

Злоумышленники похитили деньги, собранные прихожанами для беженцев
В ночь на 30 января неизвестные ограбили в Одесской области сразу три православных храма, сообщает пресс-служба Одесской епархии Украинской православной церкви московского патриархата, сообщает Корреспондень.net.
Нападению подверглись храмы Белгород-днестровского благочиния – Свято-Андреевский храм села Андреевка, Свято-Казанский храм села Монаши и Свято-Димитриевский храм в Карналеевке. Воры, проникнув в храмы через окна, в поисках денег и ценностей варварски повредили мебель, разбросали священнические облачения, церковные книги и ноты, говорится в сообщении.
Из Свято-Андреевского и Свято-Казанского храма похитили более 4000 гривен, собранные прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам.
Полиция, прибывшая утром к местам преступлений, зафиксировала следы краж.
Подвергся ограблению и Свято-Димитриевский храм селе Карналеевка. Здесь преступники тоже проникли внутрь через окно и осквернили жертвенник, разбили дарохранительницу и похитили денежные средства.
В Одесской епархии отметили, что в минувшем году грабежам подверглись несколько десятков храмов.
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Теги: ограбление, Одесчина, прихожане, храм
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