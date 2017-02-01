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общество

Сергей Рыбалка открыл в Днепре оперативный пункт приема гуманитарной помощи для жителей Авдеевки

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Сергей Рыбалка инициировал сбор помощи для жителей Авдеевки

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка открыл в Днепре оперативный пункт приема гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Авдеевки. 

Политик отметил, что из-за сильных обстрелов агрессора наших позиций в Авдеевке произошла гуманитарная катастрофа, и жители города остались без самого необходимого для жизни.

«В связи с такой ситуацией наша команда Радикальной партии в Днепре открыла оперативный пункт приема гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Авдеевки. Прошу всех неравнодушных к судьбе наших земляков, оказавшихся в беде, присоединиться к сбору теплых вещей (носки, варежки, верхняя одежда, свитера и другие) и продуктов питания (крупы, макароны, чай, хлеб и другие) и приносить их в офис Радикальной партии Олега Ляшко в Днепре, где находится моя общественная приемная по адресу: г. Днепр, проспект Александра Поля, 101, офис Радикальной партии Олега Ляшко», - сообщил Сергей Рыбалка.

Он призвал «быть как никогда единым в помощи и спасении наших земляков, оказавшихся в беде».

Ранее Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился ко всем членам своей партии с просьбой в ближайшее время открыть пункты сбора вещей первой необходимости для эвакуированных из прифронтовой Авдеевки. 

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Теги: Авдеевка, гуманитарная помощь, Сеогей Рыбалка

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