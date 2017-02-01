Справки о несудимости обещают выдавать оперативно

Получить справку можно будет бесплатно в течение 30 дней
Сервисные центры Министерства внутренних дел с 1 февраля начнут выдавать справки о несудимости по всей стране независимо от места регистрации заказчика. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.
Он подчеркнул, что заказать справку можно со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45) и получить ее бесплатно в течение 30 дней.
Для получения справки о несудимости нужно:
– обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД;
– предъявить должностному лицу сервисного центра документ, удостоверяющий личность, а также предоставить его копию;
– лицам, которые ранее были судимы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости;
Аваков добавил, что вскоре будет внедрен заказ в режиме онлайн.
Фото: kp.ua
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Аваков, заказ, МВД, регистрация, справка о несудиомости
Последние новости
|
08:51
|
08:50
|
08:30
|
08:20
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0