Справки о несудимости обещают выдавать оперативно

Получить справку можно будет бесплатно в течение 30 дней

Сервисные центры Министерства внутренних дел с 1 февраля начнут выдавать справки о несудимости по всей стране независимо от места регистрации заказчика. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что заказать справку можно со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (в субботу до 16:45) и получить ее бесплатно в течение 30 дней.

Для получения справки о несудимости нужно:

– обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД;

– предъявить должностному лицу сервисного центра документ, удостоверяющий личность, а также предоставить его копию;

– лицам, которые ранее были судимы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости;

Аваков добавил, что вскоре будет внедрен заказ в режиме онлайн.

Фото: kp.ua