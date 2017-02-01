В Черном море стартуют масштабные учения НАТО «Щит моря»

С 1 по 10 февраля в акватории Черного моря свои силы развернут военно-морские силы восьми государств

Восемь государств с 1 по 10 февраля примут участие в черноморских учениях НАТО «Щит моря», в ходе которых будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Румынии.

В учениях будут задействованы 2,8 тысяч военнослужащих ВМС Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

«Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом, а фрегат «Король Фердинанд» обеспечит руководство военно-морской группой, состоящей из миноносца, четырех фрегатов, подводной лодки, шести самолетов иностранных партнеров, а также 11 суден и четырех самолетов, принадлежащих Румынии», - говорится в сообщении румынских ВМС.

Запланировано прибытие в румынский порт Констанца испанского и канадского фрегатов «Альмиранте Хуан де Борбон» и яч которые входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил НАТО.

В порт также зайдет эсминец ВМС США «Портер», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», турецкая подлодка и фрегат «Фатих», а также один болгарский фрегат.

Военно-морской флот Турции будет представлен двумя фрегатами, двумя корветами, двумя ракетными корветами, двумя тральщиками, двумя кораблями, оснащенными ракетами с подвижным стартом.

У морской группы будет и поддержка с воздуха - американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя Военно-воздушных сил Румынии МиГ-21, а также румынский вертолёт для эвакуации раненых.

Свои военно-морские силы для участия в учениях направит также Украина и Греция.

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