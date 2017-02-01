В Макеевке по дороге на работу ранения получили два шахтера

Администрация оккупированного города заявила о раненых шахтерах и прямых попаданиях в дома

Сегодня утром на территории оккупированной Макеевки (Донецкая область) два шахтера получили ранения по дороге на работу. Об этом сообщает "Интерфакс» со ссылкой на администрацию оккупированного города.

«Оба пострадавших - работники шахты Щегловская-Глубокая - шли утром на работу. Попадание было в районе шахты. Мужчины доставлены в больницу. Кроме того, в результате обстрелов Червоногвардейского района 76 квартир осталось без газа», - говорится в сообщении агентства

Также администрация оккупированного города заявила о прямых попаданиях в дома в Кировском районе Макеевки, поселках Светлого-Яблочкина и Леваневского.

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